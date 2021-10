5 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "XIV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ" в Тюмени".

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" начнется презентация проектов-победителей фонда культурных инициатив от Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется информационный час "Мир без них был бы пуст!", посвященный Всемирному дню защиты животных.

Этот день в истории:

1502 - Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

1762 - состоялась премьера оперы "Орфей и Эвридика" Кристофа Виллибальда Глюка.

1823 - в Англии начал издаваться первый медицинский журнал "Ланцет".

1908 - болгарский князь Фердинанд в городе Велико Тырново провозгласил независимость Болгарии от Османской империи и принял титул царя болгар.

1910 - в Португалии установлена республика.

1925 - в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный "В наше время".

1930 - исследователь Арктики Георгий Ушаков завершил открытие Северной Земли и водрузил советский флаг на её западном берегу.

1962 - в Великобритании выходит первый сингл The Beatles — Love Me Do.

1991 - СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.