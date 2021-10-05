6 октября - события дня
В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги весеннего призыва. Задачи на осенний призыв 2021 года".
В Тюменской области в 10 часов 40 минут начнется проверка работоспособности системы централизованного оповещения населения.
В Тюмени в 17 часов в молодежном театральном центре "Космос" начнется закрытие школы арт-журналистики "ВЫ" и презентация октябрьского выпуска газеты об искусстве.
В Тюмени в 3 часа ночи на сутки ограничат водоснабжение в 63 домах, расположенных в районе "Дом обороны". Специалисты будут подключать новую трубу к городской магистрали.
В Тюмени в 11 часов в Гилевской роще начнутся соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся общеобразовательных учреждени города.
Интересное в этот день:
1683 - первые немецкие поселенцы прибыли в Америку основали поселение Германтаун.
1689 - Папой римским избран Александр VIII.
1769 - английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.
1801 - Наполеон даровал новую конституцию Голландии.
1805 - первый русский воздухоплаватель И. Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой.
1908 - Крит объявил о независимости от Турции и о присоединении к Греции.
1918 - Регентский Совет провозгласил независимость Польши.
1920 - в Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир Ленин.
1927 - в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма.
1962 - в Лондоне прошла премьера первого фильма о Джеймсе Бонде "Доктор Нет".
1977 - первый полет истребителя МиГ-29.
2004 - спущен на воду первый вертолетоносец типа "Мистраль".
2010 - начало работу приложение по обмену фотографиями Instagram.