6 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги весеннего призыва. Задачи на осенний призыв 2021 года".

В Тюменской области в 10 часов 40 минут начнется проверка работоспособности системы централизованного оповещения населения.

В Тюмени в 17 часов в молодежном театральном центре "Космос" начнется закрытие школы арт-журналистики "ВЫ" и презентация октябрьского выпуска газеты об искусстве.

В Тюмени в 3 часа ночи на сутки ограничат водоснабжение в 63 домах, расположенных в районе "Дом обороны". Специалисты будут подключать новую трубу к городской магистрали.

В Тюмени в 11 часов в Гилевской роще начнутся соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся общеобразовательных учреждени города.

Интересное в этот день:

1683 - первые немецкие поселенцы прибыли в Америку основали поселение Германтаун.

1689 - Папой римским избран Александр VIII.

1769 - английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.

1801 - Наполеон даровал новую конституцию Голландии.

1805 - первый русский воздухоплаватель И. Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой.

1908 - Крит объявил о независимости от Турции и о присоединении к Греции.

1918 - Регентский Совет провозгласил независимость Польши.

1920 - в Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир Ленин.

1927 - в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма.

1962 - в Лондоне прошла премьера первого фильма о Джеймсе Бонде "Доктор Нет".

1977 - первый полет истребителя МиГ-29.

2004 - спущен на воду первый вертолетоносец типа "Мистраль".

2010 - начало работу приложение по обмену фотографиями Instagram.