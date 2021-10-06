7 октября - события дня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов начнется первое заседание Тюменской областной думы седьмого созыва.

В Тюмени в 10 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) начнется пресс-брифинг, посвященный проекту Российского движения школьников и Министерства просвещения Российской Федерации "Навигаторы детства", благодаря которому в школах появились советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В Тюмени в 9 часов в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся соревнования всероссийского турнира по баскетболу на колясках.

Интересное в этот день:

1604 - в Сибири закончено строительство томского острога. Этот день является официальной датой основания Томска.

1806 — в Англии запатентована первая копировальная бумага.

1919 — основана старейшая авиакомпания, сохранившая до сих пор своё первоначальное название — голландская KLM (Королевские нидерландские авиалинии).

1920 — первые 100 женщин приняты в Оксфордский университет.

1959 — космический аппарат "Луна-3" впервые совершил облет Луны. Аппарат сделал первые фотоснимки ее обратной стороны и передал изображения на Землю.

1999 - британские учёные объявили о возможном существовании десятой, самой дальней и самой большой, планеты Солнечной системы.

1999 - обнаружен первый в мире компьютерный вирус, внедряющийся на самый высокий уровень безопасности Windows NT — область системных драйверов. Эта особенность делает вирус труднодоступным для лечения в памяти многими антивирусными программами.