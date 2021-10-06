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Трое тюменских педагогов вышли в финал конкурса "Сердце отдаю детям"

Общество, 13:05 06 октября 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Трое педагогов дополнительного образования из учреждений, подведомственных городскому департаменту по спорту и молодежной политике, вышли в финальный очный этап Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям". Он пройдет с 15 по 19 ноября 2021 года в Казани, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Педагог центра "Грант" из Тюмени Александр Тихонов будет участвовать в номинации "Педагог дополнительного образования по технической направленности". Педагог тюменского "Авангарда" Александр Суханов - в номинации "Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности".

Елена Щеткова, представляющая "Авангард", станет участницей в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью".

Всего в очном финале конкурса "Сердце отдаю детям" выступят 90 участников из 45 регионов России.

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# дополнительное образование , конкурс

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