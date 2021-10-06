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Профессор из Тюмени получила премию за сохранение исторического наследия

Общество, 18:12 06 октября 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Профессор кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Наталья Балюк получила премию им. Фёдора Конюхова в номинации "Память". Награда присуждается историкам и краеведам за книги и исследования, способствующие сохранению исторического наследия России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Наталья Балюк – автор более 190 учебно-методических и научных печатных работ. Сфера ее научных интересов - социально-экономическая история Зауралья в конце XVI - начале XX в.

По данным ТюмГУ, профессор вносит большой вклад в развитие регионального туризма, является разработчиком уникальных брендовых туров, совместно с учеными Института наук о Земле занимается ГИС-моделированием культурного ландшафта. Под ее руководством студенты кафедры знакомятся с историко-культурным наследием региона, проектируют туристические и экскурсионные маршруты по Тюменской области, создают цифровые путеводители.

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# премия , туризм , ТюмГУ

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