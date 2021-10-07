Семь видов деревьев высадят в Тюмени у школы № 65

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

Крупномерные саженцы тополя, клена, вяза, яблони, ели, рябинника и сирени высадят на территории школы № 65, корпус 2 по ул. Бориса Житкова 8 октября. В акции "Классное дерево" примут участие школьники, учителя и представители городской администрации.

В этом посадочном сезоне в Тюмени в рамках акции высадят боле 1 тыс. 300 молодых деревьев на территориях 19 учреждений. Часть деревьев уже посадили около двух детских садов и одной школы.

Акция "Классное дерево" проводится городе в течение трех лет, за это время с участием более тысячи учеников на территориях 44 общеобразовательных и дошкольных учреждений высадили 1 тыс. 072 зеленых насаждения, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.