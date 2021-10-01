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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

11 октября - события дня

Общество, 18:00 10 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 19 часов начнется открытие нового потока SMART-школы сельского предпринимателя. Открытие и обучение пройдут в online-формате.

Интересное в этот день:

1783 — учреждена Российская академия, президентом академии назначена княгиня Екатерина Романовна Дашкова.

1891 — в Стокгольме открывается первый в мире этнографический музей под открытым небом "Скансен".

1918 — состоялся первый радиоуправляемый полёт (Франция). Он продолжался один час, самолёт преодолел расстояние 100 км.

1958 — с космодрома Байконур предпринята попытка пуска автоматической межпланетной станции "Е-1 — 2" в сторону Луны. Ракета-носитель "Восток-Л" 8К72 потерпела аварию вскоре после старта и взорвалась (программа полёта предусматривала попадание станции в видимый диск Луны).

1961 — на Семипалатинском полигоне осуществлён первый подземный ядерный взрыв.

1999 - британский астроном Джон Мюррей (John Murray), исходя из своих расчётов, заявил, что вокруг Солнца по десятой орбите движется огромная планета, по размерам больше Юпитера.

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