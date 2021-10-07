8 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь жителей Тюменской области представляют регион в финале IV Национального чемпионата "Навыки мудрых". Соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для лиц в возрасте 50 лет и старше проходят с 6 по 8 октября в дистанционно-очном формате. Наблюдать за событиями можно в режиме онлайн на сайте чемпионата.

В Тюмени в 14 часов в школе № 65, корпус 2 (ул. Бориса Житкова, 1) начнется акция "Классное дерево".

В Тюмени в 16 часов в рамках показа самых актуальных новинок мировой документалистики в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется фильм о женщинах в мире науки "Представьте себе ученого".

В Тюмени в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) проходит Всероссийский турнир по баскетболу на колясках.

В Тюмени в 19 часов в Молодёжном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Шесть блюд из одной курицы". 18+

Интересное в этот день:

1801 — между Россией и Францией заключён Парижский мирный договор.

1830 — окончена девятая глава (позднее ставшая восьмой) романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин".

1896 — впервые опубликован индекс Доу Джонса, ставший одним из наиболее известных показателей ситуации на американских биржах.

1908 — Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку-перманент.

1961 - открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов.

1967 - в Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.

1970 — Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1990 — Бурятская АССР провозгласила себя республикой в составе России.

2007 — города Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня и Елец удостоены звания "Город воинской славы".

2014 — в Новосибирске открыт Третий Бугринский мост через реку Обь.