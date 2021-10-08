9 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пройдет осенний субботник. Тем, кто желает присоединиться к уборке, необходимо обращаться в службы заказчика по благоустройству округов.

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по рукопашному бою. Онлайн-трансляция пройдет в официальном сообществе федерации.

В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" начнутся поединки Всероссийского турнира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В Тюмени в 15 часов в спортивном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнутся соревнования по плаванию в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

В Тюмени на мототреке спортивной школы “Старт XXI века” пройдут финальные этапы открытого летнего чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту.

В Тюмени в районе озера Андреевское состоится этап Кубка клуба спортивного ориентирования "Ермак".

Интересное в этот день:

1708 — разгром войсками под командованием Петра I корпуса Левенгаупта в битве при Лесной во время Северной войны 1700—1721.

1760 — взятие Берлина русскими войсками во время Семилетней войны.

1773 — в гости к русской императрице Екатерине II на полгода прибыл французский просветитель Дени Дидро.

1789 — во Франции запрещены пытки.

1836 — первая поездка по рельсовой дороге Царское Село — Павловск.

1943 — полное освобождение Таманского полуострова, завершившее Новороссийско-Таманскую операцию и Битву за Кавказ во время Великой Отечественной войны.

1980 — Нобелевская премия по литературе присуждена польскому поэту Чеславу Милошу.

1991 - учреждена премия Русский Букер за лучший роман на русском языке.

2009 - президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира[9].