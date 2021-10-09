10 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" начнутся поединки Всероссийского турнира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В Тюмени на мототреке спортивной школы “Старт XXI века” пройдут финальные этапы открытого летнего чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту.

В Тюмени в районе деревни Муллаши состоится этап Кубка клуба спортивного ориентирования "Ермак".

В Тюмени в легкоатлетическом манеже состоится чемпионат и первенство Тюменской области по рукопашному бою. Онлайн-трансляция пройдет в официальном сообществе федерации.

Интересное в этот день:

1846 - Тритон, крупнейший спутник Нептуна, открыт английским астрономом Уильямом Ласселом.

1874 — в Российской империи объявлено первое в истории штормовое предупреждение по Балтийскому морю.

1918 - в результате длительной подготовки реформы в России окончательно и официально введена новая орфография.

1919 — Антанта и США объявили экономическую блокаду Советской России.

1933 - в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.

1939 — между СССР и Литвой заключён договор, по которому Виленская область перешла к Литве.

1941 - командующим Западным фронтом назначен Георгий Жуков.

1956 — выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 "Волга".

1993 - начало вещания НТВ в 21:00 (в Санкт-Петербурге).

2006 - начало работы социальной сети ВКонтакте.