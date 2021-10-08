Более 30 заявок поступило на фестиваль-конкурс любительских коллективов Тюменской области

| Фото: из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте

Более 30 заявок из разных районов Тюменской области подано на III региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, который проходит в рамках национального проекта "Культура" с 20 сентября по 1 декабря, сообщают организаторы.

Уже подтверждено участие коллективов из Ишимского, Омутинского, Тобольского, Бердюжского, Сладковского, Аромашевского, Абатского, Сорокинского районов и Голышмановского городского округа.

Среди участников значится коллектив МАУК "Перспектива" из с. Аромашево – квартет "Мелодия". Его артисты доказывают, что на пути к музыке и творчеству нет никаких преград, даже если поставлен диагноз ОВЗ.

Напомним, участники присылают конкурсные работы на фестиваль-конкурс в дистанционном формате. Заявки принимаются до 22 октября на электронную почту: regionalfestival72@yandex.ru. Контактное лицо: 8-922-003-07-04.

Принять участие могут любительские творческие коллективы, работающие на базе зарегистрированных в Тюменской области некоммерческих организаций, в том числе государственных или муниципальных учреждений. Поучаствовать смогут и победители прежних фестивалей, но с новой программой.

Лауреаты представят Тюменскую область на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов.

Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей состоятся 1 декабря в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко.