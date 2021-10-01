На выставке "Славка с улицы Герцена" покажут личные вещи и письма Владислава Крапивина

| Фото: kidreader.ru | Фото: kidreader.ru

Музейная экспозиция "Славка с улицы Герцена" ко дню рождения Владислава Крапивина откроется для свободного посещения в тюменском Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 14 октября в 10 часов. На выставке посетители увидят личные вещи писателя, его книги, документы и письма, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Гости библиотеки смогут послушать старинный патефон, посидеть за советской школьной партой, покрутить глобус и загадать желание, ударив в крапивинскую рынду.

Также для читателей открыта книжная выставка "Капитаны не смотрят назад", которую теперь украшает фигурка юного Владислава Крапивина. Образ мечтателя, сидящего на берегу моря, держащего в руках парусник и смотрящего вдаль, создала тюменская художница-кукольница Татьяна Аксенова.

14 октября завершится творческий марафон "Крапивинская открытка", который был объявлен в сентябре. Работы юных читателей можно увидеть не только в Литературно-краеведческом центре, но и в сообществе в соцсети.