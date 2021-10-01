В Тюменском театре кукол покажут спектакль "Барышня-крестьянка"

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Романтическую комедию "Барышня-крестьянка" по произведению Александра Пушкина покажут на сцене Театра кукол 4 ноября, начало в 16 часов. Режиссером-постановщиком стала Ирина Лядова, она же написала инсценировку. Сценография - Сергея Перепелкина, костюмы - Ольги Трофимовой.

Премьера спектакля состоялась 6 марта 2012 года. По сюжету молодой дворянин Алексей Берестов приехал в имение отца, от нечего делать он флиртует с хорошенькими крестьянками. Дочь соседа Лиза Муромская — резвая барышня, гораздая на проказы, мечтает взглянуть на молодого человека и убедиться, так ли он хорош, как о нем говорят. Но отцы Алексея и Лизы - Иван Берестов (Алексей Усов) и Григорий Муромский (Вадим Еременко) — в ссоре, а потому встреча невозможна, и тогда барышня решает превратиться в крестьянку. С этого и начинается любовная история, написанная Александром Пушкиным два века назад, но до сих пор волнующая как юного читателя, так и людей старшего возраста.

Спектакль наполнен музыкой, прозвучат легкие вальсы и мазурки Глазунова, Глинки, Рубинштейна. Художник Ольга Трофимова не скопировала одежду XIX века, а представила свои ассоциации с пушкинской эпохой, поздним ампиром. Эти костюмы — сказочные, что отвечает задумке Лядовой, которая видит в "Барышне-крестьянке" сказку, где создан идеальный мир, где невозможен плохой финал.

Режиссер хотела перенести в спектакль легкость пушкинской прозы, отчасти это удалось сделать с помощью декораций, которые для сказочной истории создал художник Сергей Перепелкин. Они наполняют сцену ощущением воздуха, света, пространства. В спектакле использован интересный прием — силуэтная графика. Художник Сергей Перепелкин отметил, что второй раз в своей жизни обратился к силуэтной графике. По его мнению, это не только очень красиво, но и точно отсылает к тому времени, когда происходит действие.

Билеты приобретаются на каждого зрителя независимо от возраста в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.