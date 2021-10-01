12 октября - события дня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе начнется постоянная комиссия по социальному развитию.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Актуальные вопросы организации качественного питания в школах Тюменской области. Участие во Всероссийском образовательном проекте "Здоровое питание от А до Я".

Интересное в этот день:

1492 — экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Это считается официальной датой "открытия Америки".

1880 — харьковским Сельскохозяйственным обществом устраивается общерусская сельскохозяйственная выставка (5—15 октября) "с конкурсным испытанием пахотных орудий и молотилок. Тогда же положено было начало ежегодным выставкам сельскохозяйственных семян…"

1909 — в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Фёдорову.

1928 — первое выступление созданного при Центральном доме Красной армии им. М. В. Фрунзе Ансамбля красноармейской песни.

1940 — в Москве открыт Концертный зал имени П. И. Чайковского.

1960 — на 15-й ассамблее ООН имел место курьёзный инцидент с Н. С. Хрущёвым и его ботинком.

1999 — в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли.

2002 — взрывы на Бали: в результате атаки на ночные клубы и американское консульство погибло 202 человека.