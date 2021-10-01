16 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов начнут работать ярмарочные площадки: в районе здания по ул. Льва Толстого, 31 (на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской); ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (на прилегающей территории к ТЦ "П.О.Р.Т."); пр. Солнечный, 11 (на прилегающей территории к ТЦ "Заречный двор").

В Тюмени в 10 часов на площадке Тюменского индустриального университета (Мельникайте, 70) начнется Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в онлайн и офлайн-форматах.

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60, 3 этаж) начнется шахматный праздник.

В Тюмени во Дворце культуры "Железнодорожник" состоится мероприятие, посвященное празднованию Дней узбекской культуры в Тюменской области.

Сладковский, Казанский и Бердюжский районы Тюменской области посетят участники научно-спортивной патриотической экспедиции Русского географического общества "РоссиЯ".

Интересное в этот день:

1824 — Александр Пушкин в Михайловском завершил работу над третьей главой "Евгения Онегина".

1847 — в Лондоне впервые опубликован роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр".

1927 — в СССР объявлено о постепенном переходе к семичасовому рабочему дню.

1956 — в Тихом океане совершается первая известная посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв.

1959 — в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы.

1988 — на Центральном телевидении начался показ сериала "Рабыня Изаура".

1994 — первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".

2005 — в Сан-Луисе завершился чемпионат мира по шахматам, победителем которого стал болгарский гроссмейстер Веселин Топалов.