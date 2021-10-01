14 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в технопарке (Республики, 142) продолжит работу Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ".

В Тюмени в 10 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) откроется для свободного посещения музейная экспозиция "Славка с улицы Герцена" ко дню рождения Владислава Крапивина.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 12 часов в МЦ "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября 23а ст1) начнется образовательный форум Gifts time, на котором расскажут о создании федеральных и региональных проектов, видеоконтенте, проведении мероприятий. Регистрация здесь.

В Тюменском районе в 15 часов начнется выездное совещание Главного управления строительства Тюменской области по итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Тюмени начнут испытывать систему теплоснабжения на герметичность путем добавления в теплоноситель реагента, окрашивающего его в зеленый цвет. При появлении в кранах воды, окрашенной в зеленый цвет, нужно обращаться контактный центр АО "УСТЭК" по телефону 8 (3452) 38-62-00.

Интересное в этот день:

1843 — впервые прозвучал "Свадебный марш" Ф. Мендельсона — в Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь", по пьесе У. Шекспира.

1851 — в Англии основано информационное агентство "Рейтер".

1860 — в Петербурге открыт оперный Мариинский театр.

1892 — Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".

1901 — произошла одна из крупнейших морских катастроф XX века: в непогоду на Байкале затонуло судно "Потапов", погибло около 200 человек. Жертвами стали в основном горожане и крестьяне из Хомутово и Оека.

1916 — в Перми основан первый на Урале вуз — Пермский государственный университет.

1918 — в Симферополе состоялось торжественное открытие Таврического университета.

1926 — в Лондоне опубликована книга Алана Милна "Винни-Пух".

1943 - Восстание в концлагере Собибор — единственное удачное восстание в концлагерях Третьего рейха.

1944 - международный факультет МГУ был преобразован в Московский государственный институт международных отношений.

1997 — в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта "Даная", которая 12 лет находилась на реставрации после того, как психически неуравновешенный посетитель облил её кислотой.