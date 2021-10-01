13 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в технопарке (Республики, 142) откроется Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе начнется заседание комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция исполняющего обязанности начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрея Миллера.

В Тюмени в 12 часов в литературно-краеведческом центре начнутся тематические читки "Крапивинские паруса".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

Интересное в этот день:

1883 — организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как "Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям".

1884 — Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.

1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".

1921 — Карсский договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией — с другой, заключён при участии РСФСР.

1930 — образован Ленинградский институт инженеров связи.

1938 — русский поэт Осип Мандельштам доставлен в трудовой лагерь после повторного ареста по обвинению в "контрреволюционной деятельности".

1972 - катастрофа советского самолёта Ил-62 близ Москвы на берегу Нерского озера. Погибли 174 человека — на то время крупнейшая авиакатастрофа в мире. Причины трагедии остались неизвестны.

1972 - в Андах разбился самолёт с юниорской командой по регби из города Монтевидео. Выжили лишь 16 человек.

1976 - Челябинск стал городом-миллионером.