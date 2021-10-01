15 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени, на площадке Тюменьстата, в 14 часов начнется пресс-мероприятие "Старт Всероссийской переписи населения".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнется окружной этап Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств".

В Ишимском районе в спортивном комплексе села Стрехнино (ул. Мелиоративная, 1а) в 10 часов начнутся соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций. Ребята из Гагаринской, Тоболовской, Черемшанской и Стрехнинской школы посоревнуются в рамках общероссийского проекта "Баскетбол в школу".

Интересное в этот день:

1806 — в состав Российской империи включено Бакинское ханство.

1883 — основан Рижский театр русской драмы.

1908 — вышел на киноэкраны первый в Российской Империи короткометражный художественный фильм "Понизовая вольница" ("Стенька Разин").

1919 — в Москве на базе бывшей Шереметевской больницы образована Центральная больница неотложной помощи. В день пятилетия советского здравоохранения, 23 июля 1923 года, она была переименована в Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

1926 — в Киеве открыт Русский драматический театр (ныне имени Леси Украинки).

1941 — Каганович приказал подготовить план уничтожения Московского метрополитена (на следующий день распоряжение было отменено).

1956 — первый сбор труппы театра "Современник".

1970 — первый получивший широкую огласку случай угона самолёта в СССР. Отец и сын Бразинскасы захватили самолёт "Аэрофлота" Ан-24, совершавший рейс Сухуми — Батуми, убили бортпроводницу Надежду Курченко и принудили экипаж к посадке в Трабзоне (Турция).

1990 — советский лидер Михаил Горбачёв награждён нобелевской премией за вклад в снижение международной напряжённости и осуществление политики гласности.

2000 — в Париже на Монмартре открыли "Стену Любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю". Есть также надписи, выполненные с использованием шрифта Брайля для слепых, и на языке знаков. Площадь Стены составляет 40 м².