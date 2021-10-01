17 октября - события дня

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменском районе в дер. Насекина в 12 часов в музее крестьянского быта начнется двухчасовая программа "Капусткины посиделки".

В Тюмени в 11 часов в парке имени Ю.А. Гагарина начнутся заезды чемпионата и первенства города по велосипедному спорту в дисциплинах "маунтинбайк-кросс-кантри", "маунтинбайк-кросс-кантри гонка с выбыванием".

В Тюмени в 14 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) начнутся съемки digital-поздравления ко Дню отца.

В Тюмени в 15 часов в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 1, корпус 2) начнется презентация книги "Сны о старой Тюмени. Очерки и заметки из истории города".

В Тюмени в 16 часов в молодежном центре Космос (ул. Республики, 165А) начнется тихий БДФквест "Театральная доставка" для пап и их детей.

Интересное в этот день:

1831 — Майкл Фарадей произвёл первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.

1896 — полным провалом завершилась в Александринском театре премьера пьесы А. Чехова "Чайка", после чего он зарёкся писать что-либо для сцены.

1897 — К. Э. Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.

1918 - в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки.

1933 - Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии.

1962 — первое выступление "Битлз" на британском телевидении на канале "TV Granada" в передаче "People and Places".

1990 - основана база данных IMDb (Internet Movie Database) — крупнейшая база данных и веб-сайт о кинематографе.

2018 — массовое убийство в Керченском политехническом колледже, погиб 21 человек.