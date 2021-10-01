18 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе начнется постоянная комиссия по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, Большой зал) начнется открытие "Фестиваля креативных индустрий".

Интересное в этот день:

1723 — на острове Котлин Петром I заложена крепость Кронштадт, главная база Балтийского флота.

1812 - Тарутинский бой периода Отечественной войны 1812. Русская армия впервые после Бородинского сражения одерживает победу.

1906 — в России вышел указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями в отношении государственной службы, свободы выбора постоянного места жительства, об отмене телесных наказаний по приговору волостных судов.

1916 — пуском Хабаровского моста через реку Амур завершено строительство Транссибирской магистрали на территории Российской империи.

1924 — Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.

1951 — СССР провёл ядерные испытания.

1967 - советский космический аппарат "Венера-4" успешно вошёл в атмосферу Венеры и начал её изучение.

1991 - СССР и Израиль восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1967 году.

2000 — началась операция по подъёму тел моряков с затонувшей атомной подводной лодки "Курск".

2011 — Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.