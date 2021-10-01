АСН "Тюменская арена" откроет новый сезон в новом формате

фото: пресс-служба медиахолдинга «Сибинформбюро» фото: пресс-служба медиахолдинга «Сибинформбюро»

Новый сезон спортивного вещания и новый формат АСН "Тюменская арена" представил медиахолдинг "Сибинформбюро". Перспективы этого направления для холдинга очевидны — высокие охваты трансляций спортивных соревнований предполагают только увеличение зрительской аудитории. Для примера: трансляцию игры финала чемпионата России по мини-футболу МФК Тюмень - КПРФ, которая прошла 1 июня 2019 года, посмотрели более 20 тыс. человек, в то время как трансляцию финала Лиги Чемпионов Ливерпуль - Тоттенхэм в этот же день на "Матч ТВ" посмотрели более 13 тыс. человек.

Перемены коснулись флагманской программы "Тюменская арена". В частности, новый телевизионный дизайн, обновленная студия. В каждом выпуске еще больше эксклюзивных материалов и уникальных рубрик. Зрители могут увидеть их и в социальных сетях АСНТА: яркие моменты, эмоции, видеозарисовки. В ходе спортивных трансляций работают студии с экспертными гостями. В эфире много аналитики, статистики, репортажей.

Благодаря собственной передвижной телевизионной станции "Сибинформбюро" проводит трансляции спортивных соревнований любой сложности. Это и возможность показать событие со множества камер, и захватывающий монтаж во время включения, и высокий уровень звука и света.

В скором будущем обновится сайт спортивных новостей asnta.ru. Это будет абсолютно новый портал, более удобный в навигации, насыщенный, эргономичный. Среди новинок сайта - появление лонгридов, эксклюзивные комментарии специалистов, тренеров и болельщиков.

Изменения коснутся и визуального образа социальных сетей АСНТА. Добавим, что уже сейчас, кроме страницы в ВКонтакте, действуют паблики и каналы в YouTube и Instagram, где ведется интерактивная работа с аудиторией: опросы, голосования, конкурсы.

С нового сезона 2021 года спортивные новости от АСН "Тюменская арена" представлены и на радиостанции Dipol FM. Информационная поддержка спортивных турниров, известные спортсмены в гостях и ежедневно по будням новости спорта в эфире утреннего шоу "Контора".

Газета "Спортивный меридиан" приобрела современный формат: яркие фото, тексты, шрифты, заголовки, инфографика.

Идет переход на телевещание в формате HD, что еще больше повысит качество телевизионной картинки. А также планируется появление новых форматов специально для интернета: подкасты, прямые эфиры трансляций.