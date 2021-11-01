24 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора проходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется выездное заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 11 часов на остановке "Администрация города Тюмени" начнется пресс-тур по вопросам расширения парковочного пространства в центре города.

В Тюмени в 12 часов в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) начнется познавательная игра "Путешествие в страну прав и обязанностей".

В Тюмени в 13 часов в библиотеке № 17 (ул. Игримская, 33) начнется литературный час "Слово о маме".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 6 (ул. Одесская, 39/1) начнется виртуальная экскурсия "Посетим театр имени Вахтангова".

В Тюмени в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется городской фестиваль детских оркестров.

В Тюменской области пройдет олимпиада "Абсолютное право" для учеников 8-11 классов.

Интересное в этот день:

1642 — голландец Абель Тасман открывает остров у берегов Австралии, названный его именем.

1859 — Чарльз Дарвин публикует свою книгу "Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь".

1861 — официальное учреждение в России Совета министров.

1927 — официальное открытие Московской оперетты.

1956 — Постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.

1969 — США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия.

2015 — российский Су-24 сбит в Сирии истребителем F-16C ВВС Турции.