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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области не ожидают дефицита яиц из-за ситуации с птичьим гриппом

Общество, 15:05 15 октября 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области не будет дефицита яиц из-за птичьего гриппа, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, комментируя ситуацию на "Птицефабрике "Боровская" им. А.А. Созонова", где 12 октября обнаружен вирус птичьего гриппа.

"В Тюменской области производство яйца и мяса птицы больше, чем его потребление населением. Производство яйца на одного жителя в регионе – одно из самых высоких в стране. На фабриках области ежегодно производится 1,5 млрд яиц. 70% продукции экспортируется в другие регионы страны. Дефицита не будет", - сказал он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание оперативного штаба, на котором совместно со специалистами федерального центра обсудили план мероприятий по недопущению распространения птичьего гриппа. Губернатор дал все необходимые поручения для скорейшей ликвидации очага, сообщает оперативный штаб.

По словам Чейметова, в цехе №3 фабрики 12 октября ввели карантин. Перемещение биологической продукции с данной площадки запрещено. В круглосуточном режиме работают контрольно-пропускные посты. Проводятся все необходимые санитарно – ветеринарные мероприятия.

"Продукция цеха №3, в том числе яйцо и птица, подлежит уничтожению, которое проводится путем сжигания. Ситуация под контролем", - подчеркнул заместитель губернатора.

Если в частных подворьях происходит падеж птицы, то жителям региона нужно обратиться в управление сельского хозяйства либо в ветеринарные службы муниципалитетов. Специалисты приедут в подворье, чтобы взять образцы на исследование.

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# Владимир Чейметов , птичий грипп

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