В Тюмени водитель нарушил правила 19 раз за полгода

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Лишиться права управления транспортом может 20-летний водитель "Лады" за проезд по встречной полосе на красный свет в Тюмени. За последние полгода он 19 раз нарушил правила дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водительское удостоверение молодой человек получил в конце марта 2021 года. С тех пор несколько раз был наказан за нарушение правил перевозки детей, незаконную тонировку, превышение скорости.

Видео с последним нарушением - выездом на встречную полосу на перекрестке улиц Свердлова и Осипенко на красный свет - появилось в соцсети. Сотрудники ГИБДД вынесли штраф и направили материал в суд.