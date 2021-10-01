В Тюмени водитель нарушил правила 19 раз за полгода
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Лишиться права управления транспортом может 20-летний водитель "Лады" за проезд по встречной полосе на красный свет в Тюмени. За последние полгода он 19 раз нарушил правила дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Водительское удостоверение молодой человек получил в конце марта 2021 года. С тех пор несколько раз был наказан за нарушение правил перевозки детей, незаконную тонировку, превышение скорости.
Видео с последним нарушением - выездом на встречную полосу на перекрестке улиц Свердлова и Осипенко на красный свет - появилось в соцсети. Сотрудники ГИБДД вынесли штраф и направили материал в суд.