19 октября - события дня

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском государственном университете (ул. Володарского, 6, Белый зал) начнется Всероссийская научно-практическая конференция "Прокуратура Российской Федерации: от вековых традиций к современным условиям деятельности".

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется отборочный тур Международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота".

В Тюмени в 11 часов в центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется слайд-шоу "Здесь гений Пушкина рождался".

В Тюмени военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области приступят к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Интересное в это день:

1653 — посольство русского царя во главе с В. Бутурлиным отправилось в Переяславль для принятия присяги от запорожских казаков.

1811 — открыт Императорский Царскосельский лицей.

1812 — Наполеон покидает Москву.

1845 — в большом конференц-зале Петербургской Академии наук под председательством вице-адмирала Фёдора Петровича Литке состоялось первое собрание Русского географического общества, учреждённого в августе.

1875 — в докладе на заседании физического общества при Петербургском университете Д. И. Менделеев выдвинул идею аэростата с герметичной гондолой для исследования высотных слоёв атмосферы.

1921 — 19 и 26 октября в Петрограде в Доме искусств состоялись вечера "Серапионовых братьев".

1943 — американский студент-микробиолог Альберт Шац, работавший под началом Зельмана Ваксмана, выделил антибиотик стрептомицин — первый препарат, принёсший положительный эффект при лечении туберкулёза.

1986 - первый митинг в Ленинграде на Владимирской площади против сноса дома № 1 по Загородному проспекту — "дома Дельвига". Начало градозащитного движения в Санкт-Петербурге.

1999 - принято решение о строительстве второго тоннеля под Ла-Маншем. Он будет предназначен исключительно для автомобильного транспорта.

2000 - в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Отделка музея стоила его создателям 50 миллионов долларов. Новая экспозиция составлена из 200 восковых фигур.

2002 - восьмая решающая партия между россиянином Владимиром Крамником и компьютерной программой "Deep Fritz", проходившая в Манаме, Бахрейн, на 21 ходу завершилась вничью. Таким образом, ничьей завершился и сам матч.