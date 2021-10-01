Областной конкурс чтецов по системе Брайля состоялся в Тюмени

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Финал областного конкурса чтецов по системе Брайля состоялся в Тюмени. Он был посвящен Году науки и технологий, 60-летию пилотируемой космонавтики, а также 55-летнему юбилею Тюменской областной специальной библиотеки для слепых.

"Для чтения оргкомитет выбрал краеведческое издание "Улицы Тюмени рассказывают", а для письма под диктовку использовали фрагмент текста из брошюры "Праздник брайлевской книги: из истории областных конкурсов". Задание на дисплее было связано с редактированием слов космической тематики", – рассказали сотрудники Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева.

В качестве конкурсантов выступили брайлисты тюменской и ялуторовской отделений Всероссийского общества слепых, учащиеся школы-интерната №6 и студенты филиала тюменского медколледжа из Ялуторовска. Возраст большего количества участников не превышал 30 лет.

"Это значит, что традиция изучения брайлевской письменности не уходит вместе со старшим поколением. Хотя замечательное мастерство чтения и письма продемонстрировали как раз более опытные конкурсанты", – подчеркнули в учреждении.

По итогам мероприятия была сформирована дополнительная команда участников, которые выступят на всероссийском конкурсе ВОС "Браилиада", пишет "Тюменская область сегодня".