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Реанимационно-консультативный центр для новорождённых работает в круглосуточном режиме

Общество, 10:34 16 октября 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

380 детям помогли врачи Реанимационно-консультативного центра для новорождённых. Вызвать специалистов может доктор из любого районного роддома, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Самое главное – вовремя реагировать. Мы выезжаем сразу после обращения коллег, независимо от времени и погодных условий. У нас четыре врача (в основном, мужчины) и шесть медицинских сестёр, прошедших подготовку в реанимационном отделении. Все сотрудники молодые, но уже опытные, повышают квалификацию и сами проводят тренинги по реанимации новорождённых для коллег, постоянно поддерживают с ними связь", - рассказал заведующий центром Дмитрий Лысенко.

С каждым годом число малышей, которым помогают специалисты РКЦН, растет. Если в 2014 году врачи центра транспортировали около 300 детей, то за последний год – 380. В сутки врачи совершают 1-2 выезда в районы области.

Напомним, Реанимационно-консультативный центр для новорождённых (РКЦН) работает в Тюмени с 2014 года. Созданный по инициативе департамента здравоохранения Тюменской области, он обеспечивает всем малышам возможность оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь.

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