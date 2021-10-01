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В Тюмени 4 тысячи школьников пройдут профориентационные тесты в "Лаборатории профессий"

Общество, 10:05 16 октября 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Профориентационные тесты в рамках проекта "Билет в будущее" начинают проходить тюменские школьники. Квестовая мультимедийная выставка-тестирование "Лаборатория будущего" откроется в историческом парке "Россия — Моя история". Планируется, что до конца 2021 года в проекте примут участие более 4 тыс. ребят, сообщают организаторы.

Под руководством эксперта-наставника посетители мультимедийной выставки на практике познакомятся с 30 профессиональными отраслями и более чем 300 профессиями.

Главная задача выставок "Лаборатория будущего" — в игровой форме познакомить школьников с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, показать многообразие вариантов выбора специальности и помочь понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться. Контент экспозиций был разработан совместно с ведущими российскими профориентологами на основе анализа рынка труда и структуры экономики России.

Выставки будут принимать школьников 6–11 классов до 30 ноября.

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# профориентация

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