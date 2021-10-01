Владимир Якушев: труд работников дорожного хозяйства делает жизнь в регионе комфортнее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Днем работников дорожного хозяйства поздравил работников и ветеранов отрасли полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Он отметил, что развитая дорожная инфраструктура позволяет регионам раскрывать свой потенциал, укрепляет промышленность и делает жизнь людей комфортнее.

Якушев подчеркнул, что строительство и модернизация дорог - одно из ключевых направлений для Уральского федерального округа. Регионы успешно реализуют задачи нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", приводя в нормативное состояние трассы. Работают над масштабными проектами по созданию новых транспортных коридоров.

"В отрасли заняты тысячи наших земляков. Это люди, которые скрупулезно проектируют дороги и внедряют новые технологии. Добросовестно выполняют свою работу при любых обстоятельствах", - говорится в поздравлении.

Он поблагодарил работников дорожного хозяйства за труд и пожелал им успехов в работе.