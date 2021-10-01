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Более 300 школьников Ишима определятся с выбором профессии

Общество, 16:31 16 октября 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профориентационная игра "Кадры будущего" для учащихся 8-10 классов школ Ишима пройдет на площадке мультицентра "Моя территория" в октябре.

"Благодаря игровому формату старшеклассники быстрее усваивают новые навыки. Дети заинтересованы в процессе и легче воспринимают выбор между большим количеством профессий", - рассказала менеджер проекта "Кадры будущего", Алина Телегина.

Игра будет проходить с соблюдением мер предосторожности: команды от разных школ играют по отдельности, группами по 20–25 человек. Место проведения игры оснащено масками и санитайзерами, пишет "Мегатюмень".

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