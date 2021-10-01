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Стать волонтерами тюменским студентам поможет проект "ProДобро"

Общество, 19:52 16 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд встреч со студентами Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса провели специалисты Областного центра реабилитации инвалидов. Они презентовали проект "ProДобро".

Для ребят, которые выразили желание присоединиться к проекту "ProДобро", организаторы проведут семинары по оказанию ситуационной помощи маломобильным гражданам, игры на развитие мягких навыков. Добровольцы, прошедшие такую подготовку, смогут помогать людям с инвалидностью и принимать участие в организации мероприятий для них.

В 2021 году Тюменский областной центр реабилитации инвалидов стал опорным центром инклюзивного добровольчества в Тюменской области, а проект "ProДобро" победил в конкурсе Школы социального проектирования "Творить добро просто", сообщает Областной центр реабилитации инвалидов.

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