Стать волонтерами тюменским студентам поможет проект "ProДобро"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд встреч со студентами Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса провели специалисты Областного центра реабилитации инвалидов. Они презентовали проект "ProДобро".

Для ребят, которые выразили желание присоединиться к проекту "ProДобро", организаторы проведут семинары по оказанию ситуационной помощи маломобильным гражданам, игры на развитие мягких навыков. Добровольцы, прошедшие такую подготовку, смогут помогать людям с инвалидностью и принимать участие в организации мероприятий для них.

В 2021 году Тюменский областной центр реабилитации инвалидов стал опорным центром инклюзивного добровольчества в Тюменской области, а проект "ProДобро" победил в конкурсе Школы социального проектирования "Творить добро просто", сообщает Областной центр реабилитации инвалидов.