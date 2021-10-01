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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 583 участковых врача-терапевта заботятся о здоровье жителей

Общество, 08:39 17 октября 2021

Фото: пресс-служба Областной больницы № 19. Архив.

583 участковых врача-терапевта работают в Тюменской области. 172 специалиста трудятся в сельской местности, 411 - в городах. 16 октября они отметили профессиональный праздник.

Многие из таких специалистов — настоящие подвижники, отдавшие профессии много лет. К таким по праву можно отнести участкового врача-терапевта Областной больницы №11 Елену Носову. Закончив Ялуторовское медучилище и лечебный факультет Тюменской медицинской академии, она уже 25 лет работает в Голышмановской больнице участковым терапевтом. Как сообщает пресс-служба Областной больницы №11, в период пандемии нагрузка на нее возросла в разы – специалист ведет прием пациентов как своего 10 участка (2,5 тысячи человек), так и коллег, которые несут врачебную вахту в моногоспитале.

"Участковый врач-терапевт – это тот же земский доктор, который знает все хвори и напасти, беды и радости, удачи и заботы своих пациентов. Тем, кто хочет идти в медицину, надо помнить, что врач должен быть уверенным и спокойным при любых обстоятельствах. Чтобы пациент чувствовал, что ему помогут, что вместе с врачом он обязательно преодолеет болезнь", - считает доктор Елена Носова.

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