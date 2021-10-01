Выбрать кошку или собаку тюменцы могут на онлайн-платформе

Фото: из сообщества "Приют "Мурка и Васька" имени И.В. Карповой" во ВКонтакте Фото: из сообщества "Приют "Мурка и Васька" имени И.В. Карповой" во ВКонтакте

В Тюмени продолжает работу интернет-платоформа с указанием действующих городских приютов и организаций помощи для бездомных животных. Проект "Друг человека" запустили в августе 2021 года.

На сайте можно найти контакты организаций и их адреса, а также фотографии нуждающихся в помощи животных. Также пользователям предлагают пройти специальный тест, чтобы проверить, готовы ли они взять питомца под свое крыло и под свою ответственность.

О необходимости продолжать развивать проект сообщила директор тюменского фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" Ольга Гулецкая.

"Данная платформа помогает приютам и активным группам граждан вести важную социальную деятельность. Сложно оценить, сколько именно волонтеров и помощи фонду пришло именно от этой информационной площадки. Тюменская область является лидером во многих направлениях, и в этом вопросе нам тоже нельзя терять позиции. Развивать платформу нужно обязательно", – уверена она.

Ветеринарный врач из МКУ "ЛесПаркХоз" Танзиля Панько отметила, что зачастую к ним приходят люди, не уточняя, на какой платформе они увидели информацию о питомцах.

"Просто говорят, что увидели в Интернете или волонтеры посоветовали, или друзья, или сами узнали. Запуск такой площадки нужен ,это даст еще один дополнительный шанс приобрести бездомным животным любящих хозяев", – подчеркнула ветеринар.

На сайте "Друг человека" также можно оставить контактные данные, если кто-нибудь из неравнодушных тюменцева захочет помочь бездомным животным: привезти еду, лекарства, забрать на передержку, оказать услуги грумера и так далее, пишет "Тюменская область сегодня".