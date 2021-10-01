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Голышмановские студенты развивают проект "ЭкоСити"

Общество, 15:42 17 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенты Голышмановского агропедколледжа продолжают реализовывать общественно-полезный проект "ЭкоСити". Ребята наведут порядок не только возле учебного заведения, но и в общественных местах.

"Заметила, когда вокруг чистота, люди начинают бережнее относиться к порядку и наш труд тоже уважают, - говорит участница проекта "Экосити" Евгения Радионюк. – Первый субботник провели еще весной. Очистили от мусора парк отдыха, прибрежную зону реки Отножка, прилегающие территории к двум корпусам агропедколледжа. С общественных мест вывезли семь мешков твердых отходов. Наша задача - личным примером призвать население поддерживать чистоту на улицах округа в любое время года. В мае мы собрали и сдали больше тонны макулатуры".

К экологическому проекту присоединились студенты, добровольцы и обычные граждане. Недавно в рамках проекта запустили акцию "Подари цветок – укрась колледж". Студенты приносят горшечные цветы, чтобы озеленить холлы учебного заведения, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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