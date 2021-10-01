Тюменские ученые создают уникальные химические реагенты для нефтегазовых компаний из отечественного сырья

| Фото: oilgasforum2021 | Фото: oilgasforum2021

Молодые ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ), аспиранты Марсель Кадыров и Денис Другов разработали технологические составы для обработки скважин, позволяющие увеличить коэффициент извлечения нефти.

Исследователи, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, нацелены на создание новых рецептур реагентов с применением отечественного сырья. "Наша основная цель — борьба с осложнениями во время процесса добычи, бурения, подготовки нефти и газа, а также предупреждение технологических аварий путем подбора эффективной рецептуры и создания уникальной линейки химических реагентов для внедрения ее в реальный сектор экономики под нужды и условия заказчика", — рассказал Марсель Кадыров.

В линейке собственной нефтепромысловой химии — реагенты для бурения скважин, добычи, транспортировки, подготовки нефти, а также для защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии и отложений.

Данный проект — одно из немногих исследований, связанных с полным анализом применения различных химических реагентов для борьбы с осложнениями, возникающими при добыче и переработке нефти, с последующим созданием совершенно новых рецептур реагентов с применением отечественного сырья, которые основаны на исследованиях конкретной продукции заказчика на 10 нефтегазовых месторождениях России.

В 2020 году молодые ученые разработали особую рецептуру ингибитора солеотложений. В течение года технологические составы прошли промышленные испытания и аккредитацию крупного индустриального партнера, разработка была сертифицирована.

"Направления нефтегазовой индустрии ежегодно модернизируются, условия разработки и геолого-промысловые условия меняются, а в связи с уменьшением коэффициента извлечения нефти составы нефтепромысловой химии требуют изменений, этим мы и занимаемся последние три года", — сообщил главный инженер проекта Денис Другов.

Впереди у разработчиков экспериментальные исследования и разработка рецептур составов по пяти основным направлениям нефтегазовой индустрии, создание восьми совершенно уникальных химических реагентов и проведение промысловых испытаний на объектах заказчиков.