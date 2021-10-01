26 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) начнется литературно-игровой час "Кто в теремочке живет?"

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется урок трезвости "Трезвость – выбор сильных!".

В Тюмени в 14 часов в Тюменском театре кукол начнется бесплатный вебинар "Кукольный театр и пластика куклы".

В Тюмени в 16 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется правовой турнир "Проступок или правонарушение?".

В Тюмени в Тюменском подразделении Свердловского учебного центра филиала ОАО "РЖД" начнутся занятия по обучению навыкам машиниста электропоезда в рамках проекта "Бабушка меняет профессию".

В п. Боровский Тюменского района в ДШИ "Фантазия" будет работать выставка "Русский авангард и классика в работах детей и взрослых с инвалидностью".

Интересное в этот день:

1824 — в Москве официально открылся Малый театр.

1898 — спектаклем-трагедией А. К. Толстого "Царь Фёдор Иоаннович" был открыт Московский Художественный общедоступный театр.

1900 — в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.

1930 — в Ленинграде состоялась премьера балета Дмитрия Шостаковича "Золотой век".

1956 — образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

1978 — Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе.

2000 - Астрономы из университета Корнелли в Нью-Йорке объявили об открытии ими четырёх новых спутников Сатурна.

2002 — штурм Театрального центра на Дубровке в Москве для освобождения заложников. День смерти 128 зрителей мюзикла "Норд-Ост".

2012 — создана новая операционная система Windows 8.