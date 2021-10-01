Что может связать Москву, Тюмень и Тобольск: в Тюменской области разрабатывают новые туристические проекты

| Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Что может связывать Москву, Тобольск, и Тюмень. Какие мероприятия могут стать дополнительным драйвером для развития турпотока между городами. Каких событийных мероприятий не хватает в Тюменской области. На эти вопросы просит ответить жителей региона заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

В своем Instagram он написал о том, что в формате круглого стола в Тобольске прошло обсуждение вопросов туристической привлекательности городов Тюменской области. Свои предложения вносили руководители московских музеев, представители комитета по туризму Москвы и трэвел-блогеры.

с личного аккаунта Андрея Пантелеева с Instagram с личного аккаунта Андрея Пантелеева с Instagram

"Как сделать малый город центром локальной и межрегиональной культурной повестки, как музеям развить свой бренд и привлечь новых посетителей, какие события могут стать точкой притяжения для искушенных туристов. Зачастую посещение небольших городов – это некая экзотика для жителя мегаполиса, новые впечатления и уникальный опыт. Чтобы привлечь турпоток в небольшие города, важно не только развивать инфраструктуру и повышать уровень сервиса, но и проводить интересные события – концерты, фестивали, выставки", - говорит Пантелеев.

По словам заместителя губернатора, Тюменская область активно взаимодействует с комитетом по туризму Москвы по запуску чартеров, первого рейса в Тобольск. Региональное правительство планирует выстроить долгосрочные отношения в области туризма, креативных индустрий, культуры и событийных мероприятий.

"Такие совместные мероприятия оказывают положительное влияние не только на развитие внутреннего туризма, но и в целом на экономику региона, культурную и творческую жизнь жителей, которые вовлекаются в этот процесс", - уверен Пантелеев.

Жители Тюменской области уже откликнулись на призыв Андрея Пантелеева – вносить предложения по увеличению туристического потока в Тобольск и Тюмень. Так, пользователь Instagram @majestic_72 говорит о том, что можно использовать рельеф берега Иртыша и открытый горизонт.

"Сделать фестиваль воздушных шаров, например, как в Каппадокии. Или как-то ещё использовать широкий угол обзора на пойму Иртыша со стен кремля", - пишет он под постом Пантелеева.

Анжела Лебедева