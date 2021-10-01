Новый сезон деловой игры "Построй компанию. Продай компанию" стартует в Тюмени

| Фото: SAS во Вконтакте | Фото: SAS во Вконтакте

Деловая игра "Построй компанию. Продай компанию" пройдет в Школе перспективных исследований (ул. 8 Марта, 2/1) 22 октября с 10 до 19 часов, сообщает Центр развития карьеры ТюмГУ.

Это предпринимательский тренажер и несколько часов погружения в жизнь настоящего технологического предпринимателя. Игра проводится по инициативе Минобрнауки в рамках проекта "Платформа студенческого технопредпринимательства".

Участников, которые хорошо проявят себя на игре, пригласят на отбор на оплачиваемую предпринимательскую практику в группе компаний "ТехноСпарк" на 2021-2022 учебный год. Итоги и результаты стажировки могут стать основой для выпускной квалификационной работы.

Участникам предлагают прожить день в роли технопредпринимателя, проверить деловые качества и прокачать предпринимательские компетенции, проходя через ситуации из реального бизнеса.

С собой нужно иметь устройство для подключения к интернету: смартфон, планшет или ноутбук, а также маску.

Регистрация до 21 октября здесь.