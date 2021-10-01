Тюменцы могут получить новую профессию, обратившись в центр занятости

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава многодетной семьи Валерий Набиев получил новую профессию и трудоустроился благодаря программам службы занятости населения Тюменской области. Специалисты центра предложили мужчине переобучение. После двухмесячного обучения в техникуме он стал поваром.

Своего работодателя, Светлану Епифанову, Валерий нашел на ярмарке вакансий. Владелица местной сети закусочных "ЧебурекМи" не так давно и сама была безработной, но с помощью центра занятости открыла собственное дело и уже приняла на работу нескольких человек.

Всего с начала года уже трудоустроено 37 960 человек, обратившихся в тюменскую службу занятости. Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2021 года, по сравнению с наиболее высоким значением года предыдущего, снизился в 8,6 раза и составил 0,59%, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.