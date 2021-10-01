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В Тюмени похолодает к концу недели

Общество, 10:45 25 октября 2021

ИА "Тюменская линия"

Похолодание и снег ожидаются в Тюмени в ближайшую неделю, с 25 по 31 октября.

По данным центра Фобос, в первые дни недели в регионе будет не очень холодно, но к концу недели арктическое вторжение усилится, и показания термометров уже не превысят минус 2 градусов.

В Тюмени 25 октября днем воздух прогреется до плюс 5 градусов, осадков в этот день не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1.

26 и 27 октября дневная температура воздуха составит от ноля до минус 2 градусов, ночная – минус 1. В эти дни возможен небольшой снег.

28 октября синоптики прогнозируют снег, до плюс 2 градусов тепла днем и до минус 1 градуса ночью. 29 октября днем воздух прогреется лишь до плюс 2 градусов, ночью похолодает до минус 7.

В выходные дни станет заметно холоднее. 30 и 31 октября дневная температура воздуха составит от 3 до 5 градусов мороза. Небо будет пасмурным, возможен снег.

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