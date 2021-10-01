В Тобольске в дорожных авариях пострадали 27 детей с начала 2021 года

| Фото: ОГИБДД «Тобольский» | Фото: ОГИБДД «Тобольский»

23 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы 27 детей, зарегистрировано на территории Тобольска за девять месяцев 2021 года.

Об этом рассказал начальник ОГИБДД "Тобольский" Сергей Кравцов. По его словам, в половине случаев ДТП произошли по неосторожности самих несовершеннолетних: выход из-за припаркованного автотранспорта во дворе, движение на велосипеде по проезжей части, пересечение проезжей части на велосипеде.

За девять месяцев в городе зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 детей-пассажиров, из них шесть перевозились с нарушением правил перевозки пассажиров. В восьми случаях виновниками являются водители.

"Из-за нарушений ПДД, невнимательности водителей, дети получают травмы. Водителям нельзя забывать, что они управляют источником повышенной опасности, таким образом они несут огромную ответственность за жизнь и здоровье других участников движения. Большую роль в предупреждении детского травматизма на дорогах играет просветительская работа по безопасности дорожного движения среди населения, в том числе детей и родителей", - Сергей Кравцов.

Тобольским отделом ГИБДД проведено 150 профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения. В том числе 54 - по обеспечению детской дорожной безопасности. Проводятся флешмобы, акции, мастер-классы, занятия, беседы, лектории. В мероприятиях активное участие принимают родители, представители муниципалитетов, депутатского корпуса, общественности, автошкол.

Кроме того, сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России "Тобольский" провели около 100 профилактических мероприятий: "Скорость", "Трасса", "Нетрезвый водитель", "Пешеход", "Встречный автомобиль", "Автокресло-детям!", "Автобус", "Мотоцикл", "Велосипед" и другие.

Прошли семь массовых проверок водителей. Выявлены факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушения требований к тонировке, а также по соблюдению водителями правил перевозки детей.

Евгений Новоселов