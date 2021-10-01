27 октября - события дня
В Тюмени в 12 часов 30 минут в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется познавательная программа "Богатыри земли русской".
В Тюмени в 18 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется предпоказ мюзикла "Летчик для особых поручений" по мотивам произведения Владислава Крапивина.
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, малый зал) начнется мастер-класс "Как выбрать программу за рубежом: обучение и стажировки".
В Тюмени в формате онлайн пройдет конкурс профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта.
В Ялуторовске в 13 часов в межрайонной прокуратуре (ул. Свердлова, 30) начнется прием жителей первым заместителем прокурора Тюменской области Руфатом Биктимеровым.
В п. Боровский Тюменского района в ДШИ "Фантазия" будет работать выствка "Русский авангард и классика в работах детей и взрослых с инвалидностью".
Интересное в этот день:
1644 — в ходе Английской гражданской войны произошла Вторая битва при Ньюбери.
1808 — в ходе Русско-шведской войны произошло сражение при Иденсальми, закончившееся победой шведских войск.
1873 — американец Джозеф Глидден патентует колючую проволоку.
1905 — на Балтийском заводе заложен броненосец "Император Павел I".
1922 — в Италии начался марш на Рим.
1927 — в Москве открыт Центральный театр рабочей молодежи, впоследствии преобразованный в "Ленком".
1944 — освобождение города Ужгорода от немецких и венгерских войск.
1982 — КНР объявила, что численность населения страны превысила миллиард.
1984 — введена в действие Байкало-Амурская магистраль.
2008 — в Швейцарии открыта первая в стране линия метрополитена Лозанны.
2017 — Каталония провозгласила независимость от Испании.