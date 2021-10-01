27 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов 30 минут в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется познавательная программа "Богатыри земли русской".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется предпоказ мюзикла "Летчик для особых поручений" по мотивам произведения Владислава Крапивина.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, малый зал) начнется мастер-класс "Как выбрать программу за рубежом: обучение и стажировки".

В Тюмени в формате онлайн пройдет конкурс профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта.

В Ялуторовске в 13 часов в межрайонной прокуратуре (ул. Свердлова, 30) начнется прием жителей первым заместителем прокурора Тюменской области Руфатом Биктимеровым.

В п. Боровский Тюменского района в ДШИ "Фантазия" будет работать выствка "Русский авангард и классика в работах детей и взрослых с инвалидностью".

Интересное в этот день:

1644 — в ходе Английской гражданской войны произошла Вторая битва при Ньюбери.

1808 — в ходе Русско-шведской войны произошло сражение при Иденсальми, закончившееся победой шведских войск.

1873 — американец Джозеф Глидден патентует колючую проволоку.

1905 — на Балтийском заводе заложен броненосец "Император Павел I".

1922 — в Италии начался марш на Рим.

1927 — в Москве открыт Центральный театр рабочей молодежи, впоследствии преобразованный в "Ленком".

1944 — освобождение города Ужгорода от немецких и венгерских войск.

1982 — КНР объявила, что численность населения страны превысила миллиард.

1984 — введена в действие Байкало-Амурская магистраль.

2008 — в Швейцарии открыта первая в стране линия метрополитена Лозанны.

2017 — Каталония провозгласила независимость от Испании.