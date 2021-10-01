  • 29 октября 202129.10.2021пятница
  • USD70,5207
    EUR81,8393
  • В Тюмени -30..-32 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Взрослых и юных жителей Тюменской области приглашают на Всероссийский интенсив "Готов к цифре!"

Общество, 08:12 29 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций "Готов к цифре!" могут пройти тюменцы до 20 декабря 2021 года. Мероприятие включает в себя более 30 вебинаров и мастер-классов по развитию цифровых навыков, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На марафон приглашают школьников, студентов, учителей и преподавателей, граждан трудоспособного и старшего возраста. Интенсив поможет сформировать цифровые IТ-навыки по управлению информацией и данными; улучшить коммуникационные способности граждан; улучшить способности создавать контент; решать проблемы в цифровой среде; оценить уровень владения цифровыми компетенциями.

Длительность марафона - более восьми недель.

По итогам комплексного тестирования цифровой грамотности и уровня владения цифровыми компетенциями выдается цифровой сертификат.

Также участники интенсива смогут бесплатно пройти дополнительные курсы, получить подписку на выгодных условиях или сертификаты на участие в вебинарах.

Участвовать в интенсиве можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:26 29.10.2021Тюменские почтовики готовятся к высокому посылочному сезону
08:12 29.10.2021Взрослых и юных жителей Тюменской области приглашают на Всероссийский интенсив "Готов к цифре!"
19:13 28.10.2021В Тюменской области COVID-19 чаще всего болеют жители 65 лет и старше
18:44 28.10.2021Галина Шарухо: больше половины случаев COVID-19 регистрируются в Тюмени