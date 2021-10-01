28 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется второе заседание облдумы седьмого созыва.

В Тюмени в 11 часов в центре "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области в формате онлайн начнется бесплатный семинар, посвященный проектному менеджменту. Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 14 часов в гимназии №1 начнется первая церемония посвящения в Общероссийскую общественно-организационную детско-юношескую организацию "Российское общественное движение школьников".

В Тюмени в 16 часов спорткомплексе "Академия спорта" начнутся матчи очередного тура чемпионата российской высшей лиги "А" по волейболу.

В Тюмени в 18 часов в группе форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll" начнется прямой эфир для родителей "Родительский невроз: как избавиться от чувства вины".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа школы читателей.

В Тобольске в Тобольском кремле будет работать выставка "Русский авангард и классика в работах детей и взрослых с инвалидностью".

Интересное в этот день:

1237 — первое упоминание о Берлине, день рождения города.

1492 — Колумб высадился на Кубе.

1707 — землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тыс. человек.

1886 — состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.

1892 — в музее Гревен Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы"; к юбилею этого события был учреждён "Международный день анимации".

1908 — вышел на киноэкраны первый в истории Российской Империи короткометражный художественный фильм "Понизовая вольница".

1942 — нацистами уничтожено гетто в Пинске.

1965 — в США открывается крупнейший монумент в мире, 192-метровая стальная арка "Ворота на Запад".

1972 — в первый полет отправляется пассажирский авиалайнер "Airbus A300".

1974 — успешно стартует носитель, несущий автоматическую станцию "Луна-23".

1981 — основана американская метал-группа "Metallica".

2005 — с космодрома Плесецк запущен первый иранский искусственный спутник Земли "Сина-1".