29 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в военном комиссариате Тюменской области (ул. Ленина, 1, актовый зал) начнется брифинг военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова "Ход осеннего призыва граждан на военную службу". В 10 часов начнется День призывника.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнется час профориентации "Радуга профессий".

В Тюмени в 11 часов на Мемориальном кладбище "Червишевское-3" начнется открытие памятника Г.П. Богомякову.

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется исторический урок "Не расстанусь с комсомолом!".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ фильма Марио Бава "Девушка, которая слишком много знала" в рамках проекта "Разговорный полигон: кино".

Интересное в этот день:

1863 — на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест.

1905 — принята в постоянную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога.

1918 — создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ; позднее ВЛКСМ).

1923 — была провозглашена Турецкая Республика.

1945 — в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки.

1947 — сухой лед впервые используется для вызова дождя.

1969 — первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET — рождение Интернета.

1976 — начала боевое дежурство советская Система предупреждения о ракетном нападении.

1989 — в РСФСР Верховный Совет принял поправки к Конституции, учреждающие Съезд народных депутатов.

1998 — в США был запущен в космос самый старый астронавт — Джон Гленн в возрасте 77 лет и 103 дней.

2008 — произошло мощное землетрясение в Пакистане.

2012 — Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.