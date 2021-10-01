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В Тюмени набирают молодежь в команду проекта "Городские реновации"

Общество, 09:01 30 октября 2021

Городские реновации | Тюменская область ВКонтакте | Фото: Городские реновации | Тюменская область ВКонтакте

Конкурсный набор в команду открыло региональное отделение проекта "Городские реновации" в Тюменской области. Приглашают молодых инициативных людей, заинтересованных в развитии своего города, сообщает организация.

Участники команды будут организовывать проекты территориального развития на региональном и федеральном уровнях и участвовать в них, смогут развить компетенции в сфере управления городом.

Заявки принимаются до 8 ноября здесь.

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