Тоболяки подали больше всего заявок на конкурс программы "Формула хороших дел"

| Фото: formula-hd.ru | Фото: formula-hd.ru

Более 380 заявок поступило на грантовый конкурс программы "Формула хороших дел", проводимый компанией СИБУР, сообщает "ЗапСибНефтехим".

Заявки поступили из 14 городов присутствия компании. Лидером стал Тобольск с 62 заявками. Самым популярным направлением у заявителей стала "Культура" (92 заявки).

"Формула хороших дел" дала серьезный старт многим проектам жителей города. При поддержке СИБУРа в Тобольске в 2021 году было поставлено ледовое шоу "Конек-горбунок", создан туристический аудиогид, состоялся региональный конкурс татарской культуры "Сибирские самоцветы" и фестиваль авторской песни "Струны Тобольска". За пять лет реализации грантового конкурса поддержано более 100 уникальных проектов и инициатив горожан.

Сейчас идет обработка всех поступивших заявок. С 1 ноября конкурсная комиссия начнет оценку, а результаты конкурсов объявят до конца текущего года.