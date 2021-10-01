Тоболяки подали больше всего заявок на конкурс программы "Формула хороших дел"
Более 380 заявок поступило на грантовый конкурс программы "Формула хороших дел", проводимый компанией СИБУР, сообщает "ЗапСибНефтехим".
Заявки поступили из 14 городов присутствия компании. Лидером стал Тобольск с 62 заявками. Самым популярным направлением у заявителей стала "Культура" (92 заявки).
"Формула хороших дел" дала серьезный старт многим проектам жителей города. При поддержке СИБУРа в Тобольске в 2021 году было поставлено ледовое шоу "Конек-горбунок", создан туристический аудиогид, состоялся региональный конкурс татарской культуры "Сибирские самоцветы" и фестиваль авторской песни "Струны Тобольска". За пять лет реализации грантового конкурса поддержано более 100 уникальных проектов и инициатив горожан.
Сейчас идет обработка всех поступивших заявок. С 1 ноября конкурсная комиссия начнет оценку, а результаты конкурсов объявят до конца текущего года.