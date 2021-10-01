Жители Ялуторовска запустили акцию "Спасибо, тренер"

Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

Акцию "Спасибо, тренер" проводят жители Ялуторовска. Горожане снимают видеопоздравления, посвященных вкладу спортивных наставников в жизнь спортсменов и обычных людей, чтобы разместить их в соцсетях в День тренера, который отмечается 30 октября.

"Я сам тренер по танцевальному спорту, поэтому ко мне пришла идея создать и воплотить данный проект. На примере тренера и спортсмена мы хотим показать, как важно ценить заботу старшего поколения", - прокомментировал организатор проекта Алексей Юшков,.

Среди участников проекта абсолютный чемпион Тюменской области по шахматам Тагир Мировалов, бронзовый призер чемпионата России по шахматам Эдуард Мировалов и чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Кенесар Койше, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".