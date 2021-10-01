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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Метод эндопротезирования суставов активно используют в тюменской ОКБ №1

Общество, 09:59 30 октября 2021

Фото ОКБ №1. Архив.

Более 150 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов провели врачи травматолого-ортопедического отделения тюменской ОКБ №1 с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Такие операции проводятся при артрозе тазобедренного сустава, перелом шейки бедра и других, не менее серьезных заболеваниях, которые могут привести к ограничению подвижности сустава.

У 41-летней пациентки из Севастополя причиной операции стал развившийся после давней травмы артроз, из-за которого женщина не могла сгибать ногу. Она свыклась со своим состоянием и не обращала внимания на боли. Но состояние со временем ухудшалось. Выбор тюменской клиники и врача определили рекомендации коллег по профессии и пациентка обратилась к травматологу-ортопеду ОКБ№1 Андрею Стасюку. Успешная операция для севастопольской пациентки уже позади.

На сегодняшний день эндопротезирование - самый эффективный метод лечения артроза. Современные протезы производятся из специальных материалов, совместимых с тканями организма и имеющих очень большой срок службы.

"Мы заменяем тазобедренный и коленный суставы, как полностью, так и частично. Эти операции технически сложные и высокотехнологичные. В нашем отделении есть все необходимое, чтобы оказывать современную помощь", — прокомментировал Андрей Стасюк.

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