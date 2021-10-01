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30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий

Общество, 10:49 30 октября 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Сохранить память о пострадавших от политических репрессий земляках призвал жителей Тюменской области губернатор региона Александр Моор в День памяти жертв политических репрессий.

"Ежегодно 30 октября мы вспоминаем соотечественников, которые по несправедливым, порой абсурдным обвинениям прошли через муки тюрем, ссылок и исправительных лагерей. Трагические события разрушили жизни миллионов семей. Только на территории современной Тюменской области были репрессированы десятки тысяч человек", – сказал в обращении Александр Моор.

Губернатор Тюменской области уверен в необходимости донести до молодого поколения жителей правду о тех событиях. Они должны знать о них и помнить, подчеркнул глава региона.

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